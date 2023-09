Concurso SEE-MG: resultado preliminar das inscrições é divulgado

567

(foto: FreePik/Divulgação)

A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais , divulgou, na quinta-feira (14/9), o r esultado preliminar de homologação de inscrições no certame. O inscrito poderá visualizar a situação de sua inscrição na página oficial do concurso. A interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise de inscrição deve ser realizada no período entre 15 e 18 de setembro.



O certame oferta 19.878 vagas para profissionais da educação. Os salários vão de R$ 1.623,94 até R$ 5.876,21. Das carreiras contempladas pelo edital, são:

13.121 vagas para os cargos de professor de educação básica

1.656 para especialista em educação básica

845 para analista educacional

552 vagas para analista de educação básica

311 vagas para o cargo da carreira de técnico da educação

3.393 vagas para o cargo da carreira de assistente técnico de educação básica

O concurso é composto por três etapas. A primeira consta com uma prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos. A segunda será uma redação, de caráter eliminatório e classificatório. Ambas serão aplicadas no dia 22 ou 29 de outubro, a depender do cargo. Por fim, a terceira consiste em uma avaliação de títulos e será aplicada apenas para os cargos pertencentes às carreiras que exigem ensino superior.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer