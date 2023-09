MPPR abre inscrições para concurso de promotor substituto

567

Os candidatos também serão avaliados por meios das provas oral e de títulos. O certame também é composto por exames de sanidade física e mental e sindicânicia.



A publicação do resultado final do concurso público está prevista para 12 de setembro de 2024. O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, cujo termo inicial de validade é a data da homologação do resultado final.



O Ministério Público do Paraná (MPPR) publicou, nesta sexta-feira (15/9), o edital de abertura do concurso público com 10 vagas para promotor substituto, bem como a formação de cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 30.617,26.Para se inscrever, o candidato deve ser graduado em direito e ter cumprido pelo menos três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva.A inscrição preliminar, deve ser realizada por meio do site do própio ministério , mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa respectiva no valor de R$ 300,00. O período de inscrições ficará aberto até 16 de outubro.