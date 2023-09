FNDE lança concurso com 100 vagas para cargo de nível superior

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) publicou nesta quinta-feira (14/9) o edital de abertura do novo concurso público para a autarquia. O certame oferta 100 vagas, além de cadastro de reserva, para o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais do FNDE,A função exige ensino superior e a remuneração é de R$ 7.938,73, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 658, além de retribuição de titulação que poderá variar de R$ 1.139,83, para aqueles que tiverem pós-graduação, a R$ 2.917,19, para os servidores que possuem o título de doutorado.



O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e compreenderá as seguintes etapas:

A prova objetiva será constituída de 170 questões. O julgamento de cada item será Certo ou Errado. Já as provas discursivas serão acerca de temas relacionados a administração pública, direito constitucional, direito administrativo ou legislação educacional e consistirão de:

Todas as fases, para todos os candidatos, bem como as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência para negros, serão realizadas no Distrito Federal.Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, na página oficial do certame , realizadas no período entre 18 de setembro a 6 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins