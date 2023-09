MRE oficializa Cebraspe como banca organizadora do próximo concurso

567

O último concurso para o posto foi realizado em 2015 e ofertou 60 vagas com salário de R$ 7.292,02 para 40 horas semais de trabalho. Seleção para diplomata em andamento





Ao todo, são ofertadas 50 vagas na classe inicial de terceiro-secretário. Os aprovados serão submetidos ao curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco. Após esse período, passarão a ser servidores do Serviço Exterior Brasileiro e receberão um salário inicial de R$ 20.926,98.



O Itamaraty divulgou, na segunda-feira (11/9), o resultado final da primeira fase do concurso de admissão à carreira de diplomata de 2023. O documento, publicado no Diário Oficial da União, também convoca os aprovados para a segunda fase.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) anunciou, nesta terça-feira (12/9), o Cebraspe como a banca organizadora do novo concurso público do Itamaraty , ainda sem data definida. O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).O certame será destinado para a carreira de oficial de chancelaria, cargo para candidatos com ensino superior completo. Ao todo, serão 100 vagas, 50 para preenchimento imediato e 50 para formação de cadastro reserva.