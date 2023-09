Itamaraty divulga resultado final da 1ª fase do concurso para diplomata

567

(foto: Agência Brasil/Reprodução)

O Ministério das Relações Exteriores divulgou, nesta segunda-feira (11/9), o resultado final da primeira fase do c oncurso de admissão à carreira de diplomata de 2023. O documento, publicado no Diário Oficial da União, também convoca os aprovados para a segunda fase.

O candidato aprovado deverá, a partir desta segunda-feira (11/9), verificar o local de realização das provas da segunda fase. A consulta, individual e feita por meio dos dados pessoais do concurseiro, está disponível na página oficial do certame.

A prova escrita de língua portuguesa terá a duração de cinco horas e será aplicada em 16 de setembro. Já a prova escrita de língua inglesa será aplicada em 17 de setembro. O exame terá a duração de cinco horas. Ambos os exames terá início às 14 horas e serão realizados nas capitais onde houver candidatos aprovados na primeira fase.

O certame é realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). Os aprovados na segunda fase ainda deverão ser submetidos a uma terceira etapa, na qual provas escritas de história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito, língua espanhola e língua francesa, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas.

Ao todo, são ofertadas 50 vagas na classe inicial de terceiro-secretário. Os aprovados serão submetidos ao curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco. Após esse período, passarão a ser servidores do Serviço Exterior Brasileiro e receberão um salário inicial de R$ 20.926,98.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza