Ministério de Minas e Energia lança concurso com 30 vagas a administrador

a) obtiver nota inferior a 100 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 210 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2; e

c) obtiver nota inferior a 360 pontos no conjunto das provas objetivas. Os exames objetivos, assim como a avaliação biopsicossocial dos candidatos às vagas para pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas no Distrito Federal. A aplicação da prova objetiva está prevista para 19 de novembro.

As inscrições serão abertas na sexta-feira (8/9). Interessados poderão se inscrever por meio da página oficial do certame até 29 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 76.









Foi publicado um novo edital de abertura de concurso público para o Ministério de Minas e Energia (MME). Organizado pelo Cebraspe, o certame oferta 30 vagas ao cargo de administrador, com remuneração de R$ 5.488,70. O documento foi divulgado no último sábado (2/9).As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120 pontos. Cada exame será constituído de 120 itens para julgamento de CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere a questão. Para ser aprovado, o candidato deverá não se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: