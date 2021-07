Após manifestações, Fundação PB Saúde ajusta os salários oferecidos em concurso

(foto: Freepik) As remunerações ofertadas no novo concurso público da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), que foram alvos de críticas e manifestações de servidores e sindicalistas, foram ajustadas de acordo com o piso salarial da Paraíba.





Para a função de engenheiro do trabalho, o vencimento passou de R$ 1.500 para R$ 6.600. Médicos e cirurgiões dentistas, que antes receberiam até R$ 1.500, agora terão ganhos iniciais de R$ 3.300. Alguns cargos, entretanto, não tiveram a remuneração ajustada. Confira aqui o documento de retificação!





Profissionais protestam pelo aumento dos salários

Na última semana (6/8), profissionais do Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba (Sindep), em união a conselhos regionais do setor, protestaram pelo aumento dos ganhos, ampliação de vagas e mais benefícios em frente ao Palácio da Redenção, na capital paraibana. Nas redes, o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PB) apoio o ato: “Os movimentos organizados pelas frentes sindicais, que respeitam os preceitos éticos e legais, são instrumentos para lutar pela valorização e garantir condições de trabalho, carga horária e salários dignos para toda a categoria de enfermagem.”





Reclamações chegam ao MPT

Os protestos e críticas dos trabalhadores chegaram ao Ministério Público do Trabalho da Paraíba (MPT PB). “O MPT recebeu denúncias acerca das remunerações ofertadas no concurso, no sentido de que estão bem abaixo da média praticada em outros Estados do Nordeste. Atinaremos para pontuar se houve descumprimento a preceitos legais e uma eventual mediação entre a Administração pública e sindicatos das categorias”, disse o Ministério.





Agora, o secretário executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrammi, deverá se pronunciar e prestar explicações sobre os ganhos do concurso da Fundação em audiência com o procurador do MPT PB, Eduardo Varandas, e com representantes sindicalistas. A reunião está marcada para esta quinta-feira (8/7) na sede do Ministério. Saiba mais!





O concurso

O concurso, com edital lançado no último sábado (3/7), é o primeiro da Fundação PB Saúde. O certame visa selecionar 4.401 profissionais, sendo 326 por meio de provimento imediato e mais 4.075 por formação de cadastro de reserva. As chances são nas áreas administrativa, assistencial e médica, com vagas para os níveis médio, técnico e superior.





As inscrições foram abertas no site da banca Vunesp a partir das 10h de 7 de julho. O período de inscrições ficará aberto até dia 29 do mesmo mês. A taxa de participação varia de R$ 50 a R$ 90, variando de acordo com a escolaridade do cargo concorrido.





Os inscritos serão avaliados mediante aplicação de provas objetivas e avaliação de títulos. Os exames estão previstos para 5 de setembro e serão realizados em João Pessoa, PB. As questões serão acerca de conhecimentos gerais e específicos de cada ocupação. Veja mais!

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer