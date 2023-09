TJPR lança concurso com 27 vagas para juiz; salário de R$ 30,6 mil

As provas serão realizadas no Paraná, preferencialmente na cidade de Curitiba. A aplicação da prova objetiva está prevista para 3 de dezembro. O exame será composto por 100 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta.Para se inscrever, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos completos e menos de 65 anos na data da posse; ser bacharel em direito; e haver exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos, entre outros requisitos.As inscrições poderão ser feitas entre 11 de setembro e 10 de outubro, por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrições é de R$ 306,17.