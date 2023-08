Ministério fará transmissão para tirar dúvidas sobre o Concurso Nacional Unificado

567

MGI/Divulgação (foto: MGI/Divulgação)



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realizará uma live com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o Concurso Nacional Unificado . O evento será transmitido ao vivo, por meio do canal oficial do MGI no YouTube, a partir das 14h, nesta sexta-feira (1°/9).

A pasta criou a proposta de criar o concurso com prova única para o preenchimento de cerca de 8 mil vagas abertas no serviço público federal neste ano. A ideia é preparar um certame semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





Estarão presentes na live o secretário de Gestão de Pessoas do MGI, José Celso Cardoso e a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do MGI, Maria Aparecida Chagas Pereira. O evento será moderado pelo servidor da Secretaria-Executiva do MGI, Luiz Coimbra.









Nesta semana, a ministra da Gestão, Esther Dweck, divulgou um cronograma com algumas datas previstas do Concurso Unificado . Segundo o documento, até meados de setembro, deverá ser divulgado o ato normativo do MGI, criando comitê organizador e também o encerramento do prazo para a adesão dos ministérios ao certame.

O cronograma também traz a previsão para a publicação do edital (20 de dezembro deste ano) e para a aplicação da prova (25 de fevereiro de 2024). O certame será dividido em duas partes, por meio de provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos, e de provas específicas e dissertativas, por blocos temáticos. A prova deverá ser aplicada em 179 municípios.