TCE-BA lança concurso com 20 vagas para auditor; salário de R$ 10,3 mil

O concurso será executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e composto por duas fases. A primeira etapa consiste na aplicação de prova objetiva, com questões de conhecimentos básicos e específicos. Já na segunda etapa, será aplicada uma prova discursiva, compostas por duas questões discursivas relativas aos conteúdos de conhecimentos específicos e especializados. Ambas as fases são de caráter eliminatório e classificatório.Os exames serão realizados no município de Salvador/BA, dia 10 de dezembro, das 13h às 18h. Os locais para realização das provas serão divulgados na página oficial do certame , a partir de 4 de dezembro.As inscrições serão estarão abertas no período de 28 de agosto até 5 de outubro. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora. O valor da taxa de inscrição será de R$ 107.