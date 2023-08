Auditores de atividades urbanas: convocação para CFP é publicada no DODF

567





A etapa será de caráter eliminatório e as aulas ocorrerão de forma presencial, no DF. As informações sobre local e horário das aulas estarão disponíveis na data prevista de 8 de setembro, por meio de um comunicado publicado na página do concurso, no site do Iades , banca organizadora.

A matrícula para a primeira chamada do curso de formação profissional poderá ser feita a partir do dia 23/8 até o dia 25/8, por meio do site da banca. Aqueles que não efetivarem a matrícula no CFP durante o período definido, serão eliminados do concurso.





A etapa terá carga horária de 120 horas. As aulas deverão ocorrer de segunda a sexta, nos turnos matutino e vespertino, havendo a possibilidade de se estenderem aos sábados, domingos, feriados e no período noturno. O CFP começará no dia 14 de setembro e terminará no dia 13 de outubro.

Sobre o concurso

O certame ofertou 770 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro reserva, para os cargos de auditores de atividades urbanas e auditores fiscais de atividades urbanas. O quantitativo foi dividido da seguinte maneira:





Auditor de atividades urbanas:





Área de especialização: Vigilância Sanitária

Vagas imediatas: 74

Formação de cadastro reserva: 156

Total: 230





Auditor fiscal de atividades urbanas:





Áreas de especialização: obras, edificações e urbanismo; atividades econômicas e urbanas; transporte; e controle ambiental

Vagas imediatas: 40

Formação de cadastro reserva: 500

Total: 540





Para ingressar em ambas as carreiras, é necessário possuir diploma de curso superior nas áreas relacionadas. A seleção é composta pelas etapas de prova objetiva, prova discursiva e curso de formação. A remuneração inicial chega ao valor de R$ 9.361,95.