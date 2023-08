IBGE lança novos editais; veja vagas e como se inscrever

567

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil )



Mais dois editais de processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram publicados nesta segunda-feira (14/8). Juntos, os dois documentos ofertam 325 oportunidades, sendo 49 para o cargo de supervisor de pesquisas por telefone e 276 para agente de pesquisas por telefone.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 3 de setembro por meio do site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). As taxas variam entre R$ 40 para supervisor e R$ 30 para agente.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no município do Rio de Janeiro. Os salários oferecidos pelo IBGE são de R$ 5.100,00, para supervisor, e R$ 1.345,00, para agente.





Para tomar posse dos cargos é necessário atender os seguintes requisitos:





Supervisor de pesquisas por telefone (geral, gestão e suporte gerencial): curso superior em qualquer área;





Supervisor de pesquisas por telefone (tecnologia de informação e comunicação): curso superior completo em engenharia de sistemas, engenharia de computação, informática, ciência da computação, análise de sistemas, sistemas de informação, processamento de dados, análise de tecnologia da informação ou, ainda, curso superior completo na área de ciências exatas;





Agente de pesquisas por telefone: curso de nível médio completo e 1 ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos 5 anos (até a data de divulgação do resultado final). Entende-se como trabalho de teleatendimento/telemarketing aquele cuja comunicação com interlocutores clientes e usuários é realizada à distância por intermédio da voz e(ou) mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados.





Contratos



A previsão de duração do contrato é de até um ano, prazo que pode ser prorrogado. Os contratos terão vigência de 30 dias e pode ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários.





Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias. As renovações ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma das pesquisas e à respectiva dotação orçamentária, assim como aos resultados da avaliação de desempenho do contratado.





O contratado será avaliado mensalmente nos primeiros três meses e nos últimos três meses de contrato temporário. Nos meses intermediários, as avaliações poderão ocorrer mensalmente ou a cada 90 dias.





Caso a nota na avaliação de desempenho esteja entre 70,00 e 75,00 pontos, a avaliação será mensal e; caso a nota seja maior que 75,00 pontos, a próxima avaliação ocorrerá após 90 dias.