Edital do concurso do TCDF foi retificado; saiba o que mudou

O edital de abertura foi republicado e a nova versão do documento está disponível na página oficial do certame (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Conhecimentos básicos: 35 questões;

Conhecimentos específicos I: 60 questões; e

Conhecimentos específicos II: 65 questões.

Inscrições em setembro

edital de abertura do concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) foi retificado na última semana. A modificação foi apenas o quadro de provas do item 8.1.2, permanecendo inalterados os demais termos do edital de abertura. O edital atualizado está disponível na página oficial do certame.Segundo o TCDF, "em decorrência de falha na editoração eletrônica pela equipe do Diário Oficial, o quadro de detalhamento das provas do cargo de analista administrativo de controle externo foi replicado indevidamente para os cargos de auditor de controle externo". Com a atualização, a distribuição das questões para o referido cargo será da seguinte maneira:

As inscrições serão abertas no dia 20 de setembro e poderão ser feitas até o dia 10 de outubro, por meio do site da banca examinadora, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 120, para analista, e R$ 158, para auditor.



Ao todo, a seleção oferta 23 vagas de preenchimento imediato, sendo 10 vagas para auditor de controle externo: área auditoria e três vagas para auditor de controle externo - área especializada: tecnologia da informação - orientação sistemas de TI e 10 vagas para analista administrativo de controle externo.



Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. A aplicação das provas está marcada para 3 de dezembro para auditor de controle externo (área de tecnologia da informação) e 10 de dezembro será a vez dos cargos de auditor de controle externo (área de auditoria). Já as provas para analista administrativo de controle externo serão realizadas em 19 de novembro de 2023.

