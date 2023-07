Banco do Nordeste define banca para novo concurso

567

(foto: Freepik/Reprodução)



Foi definida a banca do novo concurso do Banco do Nordeste (BNB). Segundo o extrato de contrato, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (27/7), a Fundação Cesgranrio irá organizar o certame.

As vagas serão destinadas para a carreira de analista bancário. De acordo com o presidente do BNB, a previsão é de que sejam ofertadas 500 oportunidades.





O prazo de vigência do acordo entre o Banco do Nordeste e o Cesgranrio é de um ano, encerrando em junho de 2024.









O BNB realizou o último concurso no ano passado , com a oferta de seis vagas imediatas e 200 para formação de cadastro reserva para a carreira de especialista técnico.

Organizado pelo Cebraspe, a seleção foi composta pela prova de habilidades e conhecimentos, com provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório.





Para a carreira, o salário inicial é de até R$ 6.269,76, além de vários benefícios.