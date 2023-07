Município de Goiandira publica edital com 516 vagas

(foto: Freepik/Reprodução)

O município de Goiandira, no Goiás, abriu um novo concurso público com a oferta de 516 oportunidades destinadas para a área da saúde. As vagas são divididas entre as carreiras de enfermeiro, fisioterapeuta e odontólogo, sendo 129 de provimento imediato e 387 para formação de cadastro reserva.