Imbel realiza processo seletivo para cargo de analista

Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) lançou nesta quarta-feira (12/7) o processo seletivo simplificado destinado à contratação por prazo determinado para o cargo de analista especializado/orçamento, com requisitos mínimos exigidos de nível superior completo e pós-graduação, além de experiência mínima comprovada de seis meses nas atividades de planejamento e controle da produção.



A seleção oferta apenas uma vaga. As inscrições para o processo seletivo simplificado estarão abertas até 20 de julho. Para se inscrever, o candidato deverá enviar o currículo para o e-mail curriculos.fmce@imbel.gov.br. No campo "Assunto" do e-mail, deve-se escrever a vaga pretendida. A documentação comprobatória deverá ser entregue no ato da convocação para a entrevista.

A contratação se dará pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez. O valor do salário-base é de R$ 3.878,07, para jornada de trabalho semanal de 44 horas.



Leia aqui o edital completo!

