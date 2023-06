Hemobrás convoca candidatos aprovados em concurso de 2021

567

De acordo com o documento, a Hemobrás encaminhou aos candidatos uma carta de convocação informando local de apresentação, data, horário e documentação a ser entregue. Os convocados concorreram às seguintes vagas:

Analista administrativo de assuntos corporativos - orçamento e finanças;

Analista administrativo de assuntos corporativos - tecnologia da informação;

Assistente industrial e de gestão corporativa - assistente de informática;

Técnico industrial e de gestão corporativa - mecânica;

Técnico industrial e de gestão corporativa - refrigeração;

Analista industrial de hemoderivados e biotecnologia - controle da qualidade 2;

Analista industrial de assuntos corporativos - compras nacionais e internacionais;

Analista industrial de hemoderivados e biotecnologia - assuntos regulatórios;

Analista industrial de hemoderivados e biotecnologia - fracionamento industrial do plasma 1;

Analista industrial de hemoderivados e biotecnologia - fracionamento industrial do plasma 2;

Técnico industrial e de gestão corporativa - segurança do trabalho.

Sobre o concurso





Organizado pelo Instituto Consulplan , o edital foi publicado em 2021 com a oferta de 10 oportunidades de preenchimento imediato, além da formação de cadastro reserva. Foram contempladas carreiras de níveis médio, técnico e superior.

Os ganhos iniciais variam entre R$ 3.187,10 e R$ 7.457,74. Além do salário, a Hemobrás tem como benefícios: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio a filho com deficiência, vale cultura, complemento auxílio-doença, licença maternidade e licença paternidade.





A lotação dos empregados aprovados no concurso será em Pernambuco (Recife ou Goiana), podendo ser alterada ao longo do contrato de trabalho para qualquer uma das unidades instaladas da Hemobrás no país, de acordo com o interesse da empresa. Os candidatos aprovados e contratados serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A jornada de trabalho para todos os empregos é de 40 horas semanais.