Seduc-TO divulga gabaritos preliminares da prova objetiva

567

(foto: SEDUC-TO/Reprodução)



A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins (Seduc-TO) disponibilizou os gabaritos preliminares da prova objetiva do concurso público destinado ao provimento de vagas para a educação.





Os documentos foram publicados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca examinadora do certame. As oportunidades foram para a carreira de professor da educação básica, destinadas aos cargos de professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional.

As provas foram realizadas em nove cidades do Tocantins e Goiás, em 11 de junho. O exame foi composto de 60 questões de múltipla escolha de português, metodologia de ensino e legislação educacional, história e geografia do Tocantins, matemática e conhecimentos específicos de cada cargo.





Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 4.826,20. A Seduc deve nomear profissionais em quase todas as cidades do estado. Entre as chances ofertadas, a maior parte é para os profissionais que dão aula de português e matemática.

Etapas

O certame é composto pelas etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter unicamente classificatório.





As questões da prova objetiva foram divididas em: 20 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. Foram cobradas as seguintes disciplinas: