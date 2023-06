Inscrições abertas! Concursos para o Exército ofertam 197 vagas

567

(foto: Exército/Reprodução)

Dois concursos públicos do Exército para os cursos de formação de oficiais e de capelães estão com inscrições abertas. As inscrições podem ser realizadas pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp , até 2 de agosto. A taxa de inscrição custa R$ 150. Ambas as seleções somam 197 vagas.Em um dos editais, são ofertadas 35 vagas, sendo 32 para Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) — distribuídas em 14 áreas de atuação — e três são para o Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM). Já no segundo, são oferecidads 162 oportunidades destinadas ao ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) para as áreas de medicina, farmácia e odontologia.

Os candidatos dos certames serão submetidos a duas etapas de seleção. A primeira consiste em provas do Exame Intelectual (EI), composta por 60 questões. As avaliações serão realizadas em 16 estados e no Distrito Federal no dia 3 de setembro. A segunda etapa consistirá na verificação dos documentos solicitados, além da realização de exames médicos, testes de aptidão física e avaliação psicológica.



Os Cursos de Formação de Oficiais tanto para o quadro complementar quanto para a área da saúde serão realizados em Salvador e durarão 37 semanas. Já o Curso do Quadro de Capelães Militares será divido em duas fases:

Período de observação: realizado em Resende/RJ ou em Três Corações/MG

Período de adaptação: feito em Salvador e Brasília

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins