GDF nomeia primeiros 80 professores para a UnDF

O Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou, nesta quarta-feira (31/5), 80 professores aprovados no primeiro concurso da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Estes são os primeiros nomeados para a instituição. As nomeações serão publicadas no Diário Oficial do DF.

As nomeações foram anunciadas em cerimônia no Palácio do Buriti. A cerimônia teve a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), da secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, do deputado distrital Jorge Vianna (PSD), entre outras autoridades.

A lei que criou a universidade público do Distrito Federal foi sancionada em agosto de 2021. E em junho do ano passado, o primeiro edital para contração de professores foi publicado. O resultado final do concurso da UnDF foi publicado em abril. O concurso ofereceu 1.400 vagas e salários de até R$ 5,2 mil.