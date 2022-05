Concurso MPPA 2022: edital é publicado com 169 vagas

Confira a divisão das oportunidades por nível de escolaridade e cargos:

Para auxiliar de administração, a remuneração é de R$ 2.489,83. Para os demais cargos, os ganhos são de R$ 2.794,68

Para analista jurídico, os ganhos são de R$ 3.555,74. Já os demais cargos a remuneração é de R$ 3.235,27, com exceção de engenheiro e médico, cujos salários são de R$ 3.555,74.

Os interessados em uma vaga no MP/PA poderão se inscrever entre os dias 23 de maio a 23 de junho, no site da Consulplan , banca organizadora da seleção.

O certame será composto por duas etapas: provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está marcada para o dia 14 de agosto.

Na avaliação objetiva serão cobradas 70 questões de múltipla escolha, sendo 40 de Conhecimentos Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos dos cargos.

Já na prova discursiva será necessário elaborar uma redação.

Os classificados nas carreiras de nível superior serão convocados para avaliação de títulos, em que serão pontuados por especializações acadêmicas.

O último concurso do MPPA para promotor foi lançado em junho de 2014, há seis anos, pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Foram oferecidas 50 vagas e formação de cadastro reserva, com subsídio de R$ 20.705,07. As inscrições custaram R$ 300. Os candidatos foram submetidos a provas objetivas, três provas discursivas, prova oral de arguição e de tribuna. Confira a página do concurso aqu i.