Concurso no interior de MG oferece 450 vagas com salário de até R$ 22 mil

(foto: Reprodução/Prefeitura de Itabirito)

Um dos editais reúne vagas como as de Auxiliar Administrativo II, Orientador Social, Técnicos em Agropecuária, Contabilidade, Edificações, Enfermagem do Trabalho e Turismo, além de Advogado, Arquiteto, Assistente Social SUAS, Bibliotecário, Contador, Economista, Historiador, Jornalista, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Psicólogo I, Publicitário e Técnico Administrativo I e II.





Há também 48 vagas disponíveis para a Guarda Civil Municipal, descritas em edital específico. Já a Secretaria de Educação ofertará 106 vagas no total. As vagas que exigem nível superior completo têm carga horária variada e salários que vão de R$ 3.617,41 a R$ 5.064,76.



A área da Saúde disponibiliza 32 vagas que exigem ensino médio, 71 de nível técnico e 88 de nível superior. As vagas disponíveis para Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) exigem ensino médio completo. Assim como nos demais editais do concurso, o processo seletivo também reserva vagas para pessoas com deficiência.



É necessário ficar atento ao período de inscrições, que varia de acordo com a vaga escolhida pelo interessado. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação da Classificação Final.



A administração municipal pode prorrogar esse prazo até uma vez por igual período. Em cada edital, candidatos podem observar as regras para participação, inclusive para isenção da taxa de inscrição. Todos os detalhes de cada edital publicado pela Prefeitura de Itabirito podem ser conferidos aqui

A Prefeitura de Itabirito, cidade que fica a 58 km de distância de Belo Horizonte, divulgou, na última sexta-feira (19/5), os editais de concurso público do município.Estão sendo oferecidas 450 vagas para níveis médio, técnico e superior. Também há postos de trabalho destinados a pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 2.118,21 a R$ 22.362,46. O objetivo da administração municipal é preencher vagas em aberto de cargos já existentes, independentemente da Reforma Administrativa que tramita na Câmara Municipal.