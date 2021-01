UnB está com 14 seleções públicas abertas; salários de até R$ 9,6 mil

(foto: Divulgação/Gov Federal )



Edital nº 125 - Interpretação teatral com ênfase em práticas corporais e poéticas do movimento

Cargo: professor de magistério superior

Requisito Básico: doutorado em artes cênicas, teatro, dança ou artes

Unidade de Lotação: Departamento de Artes Cênicas

E-mail: cprov@unb.br

Regime de Trabalho: dedicação exclusiva

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 9.616,18

Inscrição: até 12 de fevereiro





Edital nº 127 - Pediatria

Cargo: professor de magistério superior

Requisito Básico: doutorado em medicina na área de concentração em pediatria; residência médica em pediatria ou título de especialista em pediatria; e graduação em medicina

Unidade de Lotação: Faculdade de Medicina

E-mail: cprov@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 3 vagas

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: até 19 de fevereiro





Edital nº 128 - Neonatologia

Cargo: professor de magistério superior

Requisito Básico: doutorado em medicina na área de concentração em pediatria ou neonatologia; residência médica em pediatria ou neonatologia; e graduação em medicina

Unidade de Lotação: Faculdade de Medicina

E-mail: cprov@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: até 19 de fevereiro





Edital nº 132 - Antropologia

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: doutorado na área de antropologia, ciências sociais ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Antropologia

E-mail: dan@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga e formação de cadastro reserva

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: até 22 de janeiro





Edital nº 151 - Comunicação e Relações Públicas e Propaganda

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em comunicação ou áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Audiovisuais e Publicidade

E-mail: processoseletivompc@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: até 30 de janeiro





Edital nº 167 - Educação Musical

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado na área de música, artes ou educação musical

Unidade de Lotação: Departamento de Música

E-mail: musica@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: até 5 de fevereiro





Edital nº 172 - Teatro - Interpretação Teatral

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em artes cênicas

Unidade de Lotação: Departamento de Artes Cênicas-CEN

E-mail: cen@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: até 22 de janeiro





Edital nº 173 - Teatro - Voz em Performance

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em artes cênicas

Unidade de Lotação: Departamento de Artes Cênicas-CEN

E-mail: cen@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: até 22 de janeiro





Edital nº 174 - Assistência Farmacêutica

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestre na área de assistência farmacêutica, gestão farmacêutica, cuidado farmacêutico e áreas afins

Unidade de Lotação: Departamento de Farmácia

E-mail: farmaciafsunb@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: até 22 de janeiro





Edital nº 2/21 - Fisiologia

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: doutorado em ciências biológicas, ciências da saúde, medicina veterinária, zootecnia ou biotecnologia

Unidade de Lotação: Departamento de Ciências Fisiológicas

E-mail: ibd@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: até 21 de janeiro





Edital nº 4/21 - Música

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: doutorado em música, artes ou educação musical

Unidade de Lotação: Departamento de Música

E-mail: musica@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga

Remuneração: R$ 5.831,21

Inscrição: até 26 de fevereiro





Edital nº 8/21 - Enfermagem Fundamental

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em enfermagem

Unidade de Lotação: Departamento de Enfermagem

E-mail: enf@unb.br

Regime de Trabalho: 20 horas

Número de Vagas: 1 vaga e cadastro reserva

Remuneração: R$ 2.795,40

Inscrição: até 29 de janeiro





Edital nº 11/21 - Turismo

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em turismo

Unidade de Lotação: Departamento de Turismo

E-mail: cetsec@unb.br ou cetrh@unb.br

Regime de Trabalho: 40 horas

Número de Vagas: 1 vaga e cadastro reserva

Remuneração: R$ 4.304,92

Inscrição: até 29 de janeiro





Edital nº 21/21 - Saúde Coletiva

Cargo: professor substituto

Requisito Básico: mestrado em saúde coletiva ou áreas afins

Unidade de Lotação: Faculdade de Ceilândia

E-mail: concursofce@unb.br

Regime de Trabalho: 20 horas

Número de Vagas: 2 vagas e cadastro reserva

Remuneração: R$ 2.795,40

Inscrição: até 3 de fevereiro









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

A Universidade de Brasília (UnB) está com 14 certames, entre processos seletivos e concursos, abertos para professores efetivos e substitutos de nível superior. As oportunidades são para as áreas de sociologia, medicina, antropologia, teatro, comunicação, música, farmácia, enfermagem e saúde coletiva. A remuneração oferecida pode chegar a R$ 9.616,18 para jornada de até 40 horas semanais. Todas as informações, editais e inscrições estão disponibilizadas no site do SIGRH. Veja detalhes dos editais: