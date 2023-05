Novo concurso da prefeitura de SP oferta 175 vagas; confira edital

567

(foto: FreePik/Divulgação) A prefeitura municipal de São Paulo lançou, nesta terça-feira (23/5), o concurso para o provimento efetivo, pelo Regime Estatutário, de 175 cargos vagos de fiscal de posturas municipais, para exercer suas atividades nas subprefeituras e secretarias do município. O período de inscrições ficará aberto de 31 de maio a 6 de julho. Confira aqui o edital completo!

A remuneração inicial da carreira é de R$ 8.000, para carga horária semanal de 40 horas. O prazo de validade do certame é de um ano, prorrogável por igual período, a contar da data de homologação, a critério da administração.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

Interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. O candidato que tiver renda familiar per capita igual ou inferior ao menor piso salarial vigente no estado de São Paulo poderá, durante o período de 1º a 2 de junho, solicitar a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição e enviar a declaração de comprovação de renda familiar, conforme o edital.Os inscritos serão submetidos às provas objetiva e dissertativa. A prova objetiva será composta de 80 questões de múltipla escolha. Já a prova dissertativa será composta de uma redação e de um estudo de caso. Ambas as avaliações são de caráter eliminatório e classificatório e serão aplicadas em 27 de agosto.