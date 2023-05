Secretaria de Educação publica resultado após suspensão de concurso

567

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou, por meio de liminar, a suspensão do certame no ano passado, até que fossem reaplicadas as provas para os candidatos surdos na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Na época, a 8ª Vara da Fazenda Pública do DF acatou o pedido de urgência sob alegação de que os candidatos surdos teriam sido prejudicados, pois o certame não realizou as adaptações necessárias para assegurar as condições de igualdade.





O resultado da prova discursiva está disponível no site do Instituto Quadrix , banca examinadora do certame. Os candidatos poderão interpor recurso das 10h desta segunda-feira (22) até as 18h de 26 de maio.

Sobre o concurso

O concurso da Secretaria de Educação do DF ofertou 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior. Desse quantitativo, 776 vagas foram de preenchimento imediato, e 3.104 foram para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de educação básica; 20 vagas imediatas e 80 de cadastro reserva para pedagogo; e 16 vagas imediatas e 258 de cadastro reserva para gestor em políticas públicas.





Os professores contratados vão atuar nos turnos noturno e diurno, com jornada semanal de 20 e 40 horas, respectivamente. A remuneração é fixada proporcionalmente à hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os vencimentos básicos correspondentes aos padrões iniciais da carreira de magistério público do Distrito Federal (professor de educação básica – 20 horas: R$ 1.929,43; e professor de educação básica – 40 horas: R$ 3.858,87). Além dos ganhos, os profissionais terão direito a gratificações.





Os candidatos foram avaliados mediante prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. O exame valeu 100 pontos e foi composto por questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos, específicos e complementares. A seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez. Os inscritos poderão ser convocados até o término do prazo.