Governo federal estuda fazer concursos públicos on-line, diz site

(foto: ED ALVES/CB/D.A. PRESS)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende alterar as regras dos concursos públicos, por meio da implementação de outras etapas de avaliação dos candidatos. Entre as mudanças estudadas estão a inclusão do teste psicotécnico, testes físicos e uso de tecnologia como fases de todos os concursos. O objetivo é garantir segurança jurídica, ampliar a concorrência e assegurar maior efetividade no quadro de funcionários.

As informações são da Folha de S. Paulo. A ideia é apoiar o Projeto de Lei (PL) nº 2258/2022, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a votação no Senado Federal. As provas escritas, objetivas, dissertativas ou orais permaneceriam.



Mas, no quesito habilidades, os candidatos poderão ter as aptidões intelectual ou física avaliadas por meio da elaboração de documentos e simulações de tarefas específicas do cargo, além de testes físicos compatíveis com as atribuições. Já na avaliação das competências, o projeto de lei estabelece a aplicação de avaliação psicológica, exame de higidez mental — aptidão psicológica — e teste psicotécnico.



O texto também prevê a possiblidade de realização do concurso total ou parcialmente a distância, de forma on-line ou por plataforma eletrônica com acesso individual seguro e em ambiente controlado, "desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e dispositivos do ambiente virtual".



Segundo informações da Folha de S.Paulo, a intenção de aplicar alterações nas regras dos concursos públicos vem sendo discutida em reuniões internas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos — que pretende reformular e aprimorar a lei de cotas para os certames.



O Correio tentou contato com a pasta para saber mais detalhes da proposta, mas até a publicação desta matéria não houve retorno. O texto será atualizado mediante resposta.