Concurso para área de educação em Pirenópolis oferta quase 200 vagas

567

(foto: Freepik/Divulgação)

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Os valores dos salários varia de R$ 1.452 a R$ 3.148,80.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

A Prefeitura municipal de Pirenópolis, há 150 km de Brasília, lançou o edital de abertura do concurso público para área da educação. O quantitativo de vagas totaliza 188 distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para os seguintes postos: administrativo educacional (em diversas especialidades), professor P-III - setor 1, 2 e 3. Confira a distribuição das vagas. O período de inscrições abrirá em 26 de junho. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora , o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), até 25 de julho. O valor da inscrição é de R$ 60 (nível fundamental), R$ 80 (nível médio), R$ 100 (nível superior).Compõem a seleção as provas objetiva, discursiva e de títulos, sendo as últimas somente para os postos de nível superior. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, cuja aplicação do exame está prevista para 27 de agosto.