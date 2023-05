Demanda do concurso da SEE/PR é de quase 61 candidatos por vaga

567

(foto: Hedeson Alves/SEED-PR)





Compõem a seleção: as provas objetiva, discursiva, prática e de títulos, além de avaliação médica. A prova objetiva, primeira etapa do certame, terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de 30 questões. O exame será aplicado em 18 de junho.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins





O concurso da Secretaria de estado da Educação do Paraná (SEED-PR) registrou 76.590 inscritos, segundo o levantamento da Divisão de Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos, da Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pelo concurso. Do total de inscritos, mais de 20 mil se inscreveram para concorrer a dois cargos.Os candidatos já podem conferir a situação da inscrição na página oficial do certame e no período de 18 e 21 de maio poderão solicitar correções nos dados cadastrais caso seja necessário. O período recursal contra o indeferimento das inscrições estará aberto entre 18 e 24 de maio.O certame oferta 1.256 vagas para o cargo de professor, sendo 1.109 vagas para docência dos componentes curriculares da matriz e 147 vagas para pedagogo.As oportunidades são distribuídas nos 32 Núcleos Regionais de Educação. O valor dos ganhos mensais é de R$ 2.372,93, já considerando o auxílio-transporte de R$ 421,27, para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.