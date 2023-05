SES DF publica resultados dos pedidos de impugnação do edital

(foto: ANA RAYSSA/ESP. CB/D.A. PRESS )



Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) publicou o resultado dos pedidos de impugnação do edital destinado ao provimento de vagas nas carreiras de agente de vigilância ambiental e agente comunitário de saúde.

O concurso da SES-DF foi retomado recentemente. A seleção oferta 1.019 oportunidades, sendo 17 imediatas e 400 para cadastro reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental; e 102 chances imediatas e 500 para cadastro reserva para a função de agente comunitário de saúde.





Os aprovados receberão salários iniciais que variam entre R$ 1.988 e R$ 4.485, a depender da carreira escolhida. Ambos os cargos exigem apenas a conclusão de ensino médio.





As provas foram aplicadas no dia 26 de março. O exame foi composto por 60 questões objetivas. A homologação do concurso está prevista para 22 de maio e as nomeações dos aprovados para o segundo semestre de 2023.