Vale abre 400 vagas de estágio em Minas com bolsa de R$ 1.375,40

A Vale está com inscrições abertas até 12 junho para estudantes que desejam estagiar na multinacional brasileira. Somente para Minas Gerais são cerca de 400 oportunidades em 19 cidades onde a empresa mantém operações de mina e ferrovia. O restante é distribuído para os seguintes estados: Espírito Santo, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. Entre os benefícios está a bolsa-auxílio mensal de R$1.375,40.

A carga horária de trabalho é de seis horas, e as vagas são para três formatos de trabalho: presencial, remoto com acesso frequente às unidades da Vale ou remoto com acesso eventual às unidades da empresa.

Os estudantes precisam apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos às vagas em formato presencial ou de acesso frequente à Vale deverão ser residentes na cidade da vaga ou municípios próximos. Já os que se candidatarem às vagas que exigem um acesso eventual à empresa podem residir em localidades diferentes.

Processo seletivo

O processo seletivo para o Programa de Estágio será online e as etapas são eliminatórias. Elas incluem inscrições, testes, dinâmicas de grupo e painel com gestores e gestoras. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site. A previsão é de que as admissões comecem em outubro.

Benefícios

Além da trilha de desenvolvimento exclusiva, os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$1.375,40, vale-transporte (quando aplicável), vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável) e terão direito a assistência médica, Gympass, auxílio ergonomia (exceto para vagas de trabalho em formato presencial), programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada seis meses.