Consulta ao gabarito preliminar do concurso da Petrobras está disponível

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)





O prazo para interposição de recursos também já estão abertos e segue assim até 4 de maio. O resultado final será divulgado em 24 de maio.





As provas — de caráter eliminatório e classificatório e que valem 100 pontos — foram aplicadas no último domingo (30/4). O julgamento de cada item foi de certo ou errado, de acordo com o comando a que se refere o item.





Foram registrados 115 mil inscritos para uma oferta de 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 em cadastro de reserva — todas de nível médio. As oportunidades são distribuídas da seguinte maneira:

Ênfase 1: Enfermagem do Trabalho – 5 vagas imediatas + 15 vagas de CR;

Ênfase 2: Inspeção de Equipamentos e Instalações – 11 vagas imediatas 33 vagas CR;

Ênfase 3: Logística de Transportes – Controle – 6 vagas imediatas 18 vagas CR;

Ênfase 4: Manutenção – Elétrica – 41 vagas imediatas 123 vagas CR;

Ênfase 5: Manutenção – Instrumentação – 55 vagas imediatas 165 vagas CR;

Ênfase 6: Manutenção – Mecânica – 66 vagas imediatas 198 vagas CR;

Ênfase 7: Operação – 114 vagas imediatas 342 vagas CR;

Ênfase 8: Operação de Lastro – 24 vagas imediatas 72 vagas CR;

Ênfase 9: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica – 4 vagas imediatas 12 vagas CR;

Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica – 5 vagas imediatas 15 vagas CR;

Ênfase 11: Segurança do Trabalho – 36 vagas imediatas 108 vagas CR; e

Ênfase 12: Suprimento de Bens e Serviços – Administração – 6 vagas imediatas 18 vagas CR.

O valor dos ganhos mensais é de R$ 3.294,36, mas com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca