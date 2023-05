Sine dispõe mais de 11 mil postos de trabalho em MG

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) atualiza a disponibilidade de vagas de trabalho em Minas Gerais nesta terça-feira (2/05). Ao todo, são 11 mil postos de trabalho. Em Belo Horizonte são 933 oportunidades, através da unidade central, e Uberlândia apresenta o maior número de vagas, com 2.284. Do total disponível em todo o sistema, 343 são para pessoas com deficiência (PCDs).

Através do Painel de Informações , é possível acessar os dados do número de oportunidades e organizá-los por região, selecionar uma das 133 unidades do Sine, função e município. Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. O atendimento presencial é feito sob agendamento. Interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, por dispositivos móveis,