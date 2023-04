Até R$ 21.7 mil: PMG-RN publica edital de concurso para procurador

(foto: Divulgação)

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.





São requisitos: ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito; registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense. Serão considerados prática forense: a) o efetivo exercício da advocacia, na forma da Lei nº 8.906/1994, a abranger a postulação a qualquer órgão

do Poder Judiciário, assim como as atividades de consultoria, assessoramento e direção jurídicos, sob

inscrição na OAB;

b) o exercício de cargo, emprego ou função pública, privativos de bacharel em Direito, sejam efetivos,

permanentes ou de confiança;

c) o exercício profissional de consultoria, assessoramento ou direção, bem como o desempenho de cargo,

emprego ou função pública de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas;

d) a efetiva participação no programa de estágio de pós-graduação em Direito em programas formalmente

instituídos;

e) a comprovação de igual período de estágio regular e supervisionado como estudante do curso de Direito,

desde que observada a legislação e os demais atos normativos regedores da hipótese;

f) o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos

de juizados especiais ou de varas judiciais.



A remuneração é de R$ 21.741,04, acrescido de valores previstos na Lei Complementar nº 152/2015, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.



As provas objetiva e discursiva, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, serão realizadas na cidade de Natal.

Foi publicado na última quarta-feira (26/4) o edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de procurador da Procuradoria Geral do Município de Natal. O certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e oferta cinco vagas.A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: