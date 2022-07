Concurso IBGE: resultado final da seleção para recenseadores é divulgado

(foto: Foto: Divulgação)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o resultado final referente ao Processo Seletivo Simplificado Complementar ao Processo Seletivo Simplificado do IBGE regido pelo edital nº 10/2021. O resultado por estados está disponível no site do IBGE . É válido frisar que a publicação foi adiada e comunicado foi enviado pelo instituto. Ele estava previsto no dia 30 de junho e foi publicado ma última sexta-feira (30/6).

A próxima etapa será o treinamento referido possui caráter eliminatório e classificatório. Ao final, será aplicado um teste final cuja a pontuação mínima exigida é de 50%. Além disso também é comprado que o candidato tenha pelo menos , 80% de frequência no Treinamento.

Sobre esta etapa o edital ressalta "o treinamento será realizado em conjunto com os candidatos aprovados no PSS Edital 10/2021. Primeiro, serão convocados para o treinamento os candidatos aprovados no PSS Edital 10/2021. Depois,os candidatos aprovados no presente edital serão convocados para o preenchimento das vagas remanescentes, seguindo a ordem de classsificação".

Convocados atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. Eles irão reber uma remuneração mediante a sua produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

O IBGE ofereceu mais de 206 mil vagas em todo país, no qual quase 89%, 183.021 oportunidades, foram destinadas para o cargo de recenseador.

