Centro de Atendimento e Inclusão Social (CAIS) tem vagas disponíveis

O Centro de Atendimento e Inclusão Social (CAIS ) é uma instituição sem fins lucrativos que atua em prol da inclusão de pessoas com deficiência (PCD) na escola, no trabalho e na sociedade. O Centro de Atendimento e Inclusão Social (CAIS ) é uma instituição sem fins lucrativos que atua em prol dade pessoas com deficiência (PCD) na escola, no trabalho e na sociedade.

O Emprego Apoiado é a metodologia usada pelo CAIS para a inclusão profissional da PCD. O processo é feito por equipe transdisciplinar que acompanha a pessoa com deficiência, seus familiares e a empresa, por meio da mediação entre estes três elementos envolvidos.



O CAIS faz a mediação no local de trabalho e oferta diversos tipos de acompanhamentos de acordo com o desenho e a demanda de cada empresa, pois é precursor na inclusão no trabalho e continua se reinventando na busca por garantir a efetividade do processo para cada pessoa incluída.

pré-requisitos: ensino médio completo, idade igual ou superior a 18 anos e conhecimentos básicos de informática. Atuante no mercado, o CAIS está com vagas ( https://www.cais.org.br/emprego-apoiado ) Para as vagas disponíveis, háensino médio completo, idade igual ou superior a 18 anos e conhecimentos básicos de informática.



Conheça as vagas

1 - Operador de telemarketing

Assistência ao cliente sobre dúvidas e informações de produtos ou serviços, registro de reclamações e sugestões, atendimento ativo (vendas) ou receptivo (recebimento) de ligações.

2 - Operador de caixa

Atendimento ao cliente, registro de produtos no sistema, receber pagamentos: em dinheiro, débito e crédito. Abertura e fechamento de caixa e conferência da validade dos produtos. Venda de produtos de campanha e registro e pagamento de contas.

Recebimento e conferência de produtos de acordo com a nota fiscal, conferência da validade dos produtos e reposição de mercadoria na loja.



4 - Auxiliar administrativo

Utilização das ferramentas de Word e Excel para elaboração de documentos e planilhas, recebimento, distribuição e arquivamento de documentos e encomendas.



Serviço

Descubra o CAIS



O CAIS foi criado em Contagem, em 1971, e tem ação diversificada, além do atendimento direto à PCD. A instituição ministra cursos de formação profissional (foto: CAIS/Divulgação)

O CAIS é uma instituição que nasceu em Contagem, em 1971, e tem ação diversificada, além do atendimento direto à PCD. A instituição faz cursos de formação de profissionais e diversifica seu atendimento atuando de forma mais intensiva na prevenção e intervenção precoce, bem como na luta pela inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Há mais de 20 anos O CAIS promove a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, atuando na formação e acompanhamento dessas pessoas em diversas empresas parceiras. Esse conjunto de ações vem trazendo resultados na construção de empresas mais inclusivas, garantindo maior empregabilidade desses trabalhadores e consequentemente melhores condições de sustentabilidade e autonomia.