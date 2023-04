Ibama abre seleção para temporários com mais de mil vagas para o DF e outros estados

(foto: Carla Marques - Ibama/PE)



Ibama abriu um novo processo seletivo para a contratação de temporários com vagas para todo o Brasil. Ao todo, são ofertadas 1.424 oportunidades para lotação no Distrito Federal, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia e São Paulo.

O edital, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24/4), contempla as vagas para as carreiras de brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada e supervisor de brigadas estadual.





O candidato aprovado será contratado para exercer atividades de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais, por um período de até seis meses, sem prorrogação. O processo seletivo será composto de duas etapas de caráter eliminatório e classificatório:





1ª etapa: avaliação curricular de caráter classificatório;

2ª etapa: teste de aptidão física – TAF e teste de habilidades no uso de ferramentas agrícolas, de caráter eliminatório e classificatório.





Para a carreira de brigadista, o candidato terá que apresentar o certificado de curso de formação de brigadas e prevenção e combate aos incêndios florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. A remuneração inicial da carreira é de R$ 1.953, para uma jornada de 40 horas semanais.





As funções de brigadista chefe de esquadrão e brigadista chefe de brigada também exigem o certificado de curso de formação de brigadas e prevenção e combate aos incêndios florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Categoria B. A remuneração é de R$ 2.604 e R$ 3.255, respectivamente.





O edital para o cargo de supervisor de brigadas federal exige que o candidato tenha nível superior em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com experiência em atividades de incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas. A remuneração inicial é de R$ 6.510.





Além dos salários, todas as carreiras também incluem os benefícios de auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxílio-transporte (quando couber) e seguro acidente. As informações sobre o período e inscrição deverão ser consultadas no respectivo edital da cidade do candidato.