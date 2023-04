Consulta ao local de prova do concurso do Procon-DF está disponível

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

A consulta ao local de prova do concurso do Procon-DF já está disponível. Para acessar, os candidatos devem entrar no site da banca organizadora, o Instituto Quadrix, e procurar a busca individual. É preciso ter em mãos o comprovante de inscrição, número do CPF e senha. Confira o seu local de prova!

Candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no próximo domingo, dia 30 de abril. O exame objetivo será composto de 120 questões do tipo CERTO (C) ou ERRADO (E), no valor total de 120 pontos. Já a prova discursiva, consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas.



O certame do Procon-DF oferta 174 oportunidades, destinados aos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor; analista de atividades de defesa do consumidor; e fiscal de defesa do consumidor.



