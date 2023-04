PMDF, TJSP e mais! Mais de 6 mil vagas em concursos estão abertas em todo o país

(foto: Freepik/Reprodução) Diversas vagas de concursos públicos estão abertas no país. Os certames contemplam mais de 6 mil vagas — além do cadastro de reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Confira as chances abaixo:

PMDF









A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou o edital de concurso público destinado ao provimento de vagas nas carreiras da área da Saúde. São ofertadas 46 chances para médicos, dentistas, veterinários e duas para capelão. Os interessados em participar do concurso poderão se inscrever até o dia 2 de maio, no site do Instituto AOCP. Saiba mais!

Tribunal de Justiça de São Paulo









O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou o edital de abertura do concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário. São ofertadas 60 vagas, com salários iniciais de R$ 5.480,54, mais benefícios. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp, até o dia 5 de maio. Saiba mais!

SEED-PR





A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) publicou o edital de abertura do concurso público para professores. O certame oferta 1.256 vagas para o cargo de professor, sendo 1.109 vagas para docência dos componentes curriculares da matriz e 147 vagas para pedagogo. O período de inscrições ficará aberto até o dia 09 de maio. Saiba mais!

Serpro





CAU-RJ O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) publicou um novo edital de concurso público ofertando 602 vagas imediatas, mais as chances para formação de cadastro reserva, para a carreira de analista de tecnologia. O prazo para se inscrever se encerra em 2 de junho. Saiba mais!





O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ) publicou um novo edital de concurso público com a oferta de 10 oportunidades para carreiras de nível médio e superior. Para se inscrever, é necessário acessar o site do IBAM e preencher os dados. As inscrições estarão abertas até o dia 12 de maio. Saiba mais!

IFMA









O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) publicou dois editais de concurso público para provimento de vagas nas carreiras de professor e técnico-administrativo em educação. São ofertadas 63 oportunidades. As inscrições serão abertas no dia 20 de abril e poderão ser feitas no site do Instituto AOCP, banca examinadora, até o dia 29 de maio. Saiba mais!

Prefeitura de Cascavel









A Prefeitura Municipal de Cascavel, no Paraná, abriu um novo concurso público destinado ao preenchimento de 157 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Segundo o cronograma do certame, as inscrições serão abertas no dia 24 de abril e poderão ser realizadas até o dia 14 de maio, por meio do site da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), banca examinadora. Saiba mais!

Instituto Mineiro de Agropecuária









O Instituto Mineiro de Agropecuária, em Minas Gerais, abriu um novo concurso público com a oferta de 132 oportunidades de níveis médio e superior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 16 de maio, por meio do site da banca. Saiba mais!

Universidade Federal de Lavras (UFLA)









O edital do concurso público da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais, acaba de ser publicado. Organizado pela própria instituição, o certame oferta sete oportunidades de preenchimento imediato para a carreira de técnico-administrativo em educação. As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de maio. Saiba mais!

Ministério Público da Bahia









O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) lançou na última terça-feira (18/4) o concurso público para promotor de justiça substituto com 30 vagas. O período de inscrição está aberto e segue assim até 19 de maio. Saiba mais!

Seduc-RS









A seleção é destinada para as áreas de educação básica, educação profissional e educação indígena. Ao todo, são ofertadas 1.500 vagas distribuídas entre as 30 coordenadorias regionais de educação (CREs). As inscrições são feitas no site da banca organizadora, o Instituto AOCP, até 2 de maio. Saiba mais!

DER-ES