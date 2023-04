CLDF divulga o resultado dos candidatos sob judice do concurso de nível médio e superior

(foto: Carlos Gandra/CLDF)

Atenção candidatos do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal! Já está disponível o resultado da prova prática de informática para o cargo de técnico legislativo – Categoria: técnico legislativo para os candidatos sub judice.O edital comunicando a divulgação do resultado foi publicado no Diário Oficial do DF desta terça-feira (18/4), a partir da página 45. A consulta do resultado é individual e pode ser realizada na página oficial do concurso.

Os recursos referentes aos resultados da prova prática de informática deverão ser interpostos no prazo de 10 dias úteis subsequentes à publicação do edital, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame.



A CLDF ofereceu 86 vagas no concurso aberto em 2018. A seleção foi dividida em sete editais e as oportunidades foram disputadas por 99.895 candidatos, uma concorrência média geral de cerca de 1.161 pessoas por vaga.

Os cargos exigem nível médio e superior, com salários de R$ 10.650,18 a R$ 15.879,40. As chances foram para consultor legislativo, consultor técnico-legislativo, inspetor de polícia legislativa, procurador legislativo (advogado), técnico legislativo e agente de polícia legislativa.



*Estagiáiria sob supervisão de Thays Martins