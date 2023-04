PMDF retoma concurso para oficiais de saúde e capelão

(foto: Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) tornou pública a retomada do edital do concurso da corparação para o quadro de oficiais de saúde e capelão. O documento consta no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (13/4), a partir da página 90. Os editais são destinados ao provimento de vagas em diversas especialidades das carreiras de médicos, dentistas e veterinários e tinha sido publicado inicialmente em março deste ano. Também haviam sido abertas duas vagas para oficiais capelães.

Na época da suspensão, em resposta ao Papo de Concurseiro, a PMDF informou que iria “reavaliar os quantitativos dos quadros de saúde da corporação”. A Polícia também pretende diversificar o modelo de prestação de serviço de saúde para o policial militar. Entre os modelos em análise está a adesão ao INAS (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal).



