PMDF convoca mais candidatos para o curso de formação de praças

O documento é um aditivo da publicação divulgada no dia 5 de abril, que convocou os candidatos aprovados no concurso, realizado em 2018. O certame foi o último feito pela PMDF, com a oferta de 2 mil vagas para soldados, de nível superior.





Além da escolaridade, foi exigida idade máxima de 30 anos e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. O certame também abriu 18 vagas na função de músico, com especialidade em corneta, clarineta, saxofone, trompa, trompete e trombone.





Os candidatos passaram por prova objetiva, redação, avaliação física, exames biométricos e avaliação médica, sindicância de vida pregressa, avaliação psicológica e curso de formação. Durante o curso de formação, os ganhos foram de R$ 6.095,41 para soldados e de R$ 4.119,22 para músicos.