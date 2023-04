CAU-RJ lança concurso com iniciais de até R$ 11,2 mil

(foto: CAU-RJ/Reprodução)



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU-RJ) publicou um novo edital de concurso público com a oferta de 10 oportunidades para carreiras de nível médio e superior. O certame, organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) , está com as inscrições abertas.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do IBAM e preencher os dados. As inscrições estarão abertas até o dia 12 de maio. Os valores da taxa são de R$ 90, para nível médio, e R$ 120, para nível superior.





As vagas abertas no concurso do CAU-RJ são destinadas aos seguintes cargos: arquiteto e urbanista, advogado e assistente técnico. Os salários iniciais variam entre R$ 3.624,09 e R$ 11.240,55, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os nomeados também receberão vale refeição/alimentação, auxílio transporte, auxílio creche/escola e reembolso parcial de plano de saúde.





O concurso será composto pelas etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova dissertativa/redação, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior.





As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas na data provável de 18 de junho, nos turnos matutino e vespertino, com duração máxima de quatro horas. A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha, enquanto a prova dissertativa contará com duas questões de conteúdo técnico.