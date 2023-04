IBGE: resultado final da seleção para agentes e supervisores é publicado

(foto: IBGE/Reprodução)



Está disponível o resultado final do processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destinado a contratação de profissionais para as carreiras de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. A lista com os nomes dos aprovados foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12).

Foram ofertadas 298 oportunidades, distribuídas entre os estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A remuneração para agentes é de R$ 1.387,50 e para supervisor é de R$ 3.100.





As inscrições foram feitas de forma presencial. Os interessados tiveram que comparecer ao posto de inscrição do IBGE vinculado à vaga e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado. O processo seletivo conta com análise de títulos. A seleção complementa a que foi aberta em 2021, que ofertava mais de 6 mil vagas para os mesmos cargos.