PMDF prorroga período de inscrições do concurso com oferta de 2.100 vagas

(foto: Sargento Wander PMDF/Divulgação)

Conforme informação repassada ao, a Polícia Militar do Distrito Federal progorrogou nesta segunda-feira (10/4) o período de inscrição do concurso público que oferta mais de 2 mil vagas para o cargo de soldado (com remuneração de R$ 6.081,28) . Agora, o prazo para a realização das inscrições ficará aberto até 24 de abril. A informação também foi publicada no Diário Oficial do DF desta terça-feira (11/4).



Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos (Instituto AOCP). O valor da taxa de inscrição é de R$ 85.

O certame oferta 2.100 vagas, sendo 700 vagas imediatas e 1.400 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são divididas para homens e mulheres conforme a seguir:

Soldado QPPMC - Masculino: 1.890 vagas (630 imediatas e 1.260 cadastro reserva)

Soldado QPPMC - Feminino: 210 vagas (70 imediatas e 140 cadastro reserva)

São requisitos para admissão ao CFP:Ter, no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF e máxima de 30 anos de idade (não ter completado 31 anos até a data da inscrição no concurso);Ter a altura mínima de 1,65 m para os candidatos do sexo masculino, e 1,60 m para as candidatas do sexo feminino (descalço e descoberto).



A seleção constará das seguintes provas e fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; redação; teste de aptidão física; avaliação médica e odontológica; avaliação psicológica; sindicância da vida pregressa; e investigação social. Veja aqui o edital vertilicalizado!



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins