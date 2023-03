PCDF divulga resultado provisório da prova de capacidade física

(foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Senado)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou, na edição da última segunda-feira (27/3) do Diário Oficial do Distrito Federal, os resultados provisórios da prova de capacidade física e do exame toxicológico. Prazo para interpor recurso contra o resultado provisório de ambas as fases termina na próxima sexta-feira (31/3).

As listas dos aprovados são referentes ao concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente, mais precisamente dos candidatos convocados por meio do edital de 24 de fevereiro, reeintegrados no certame após serem desclassificados depois da avaliação médica. A medida atende à Decisão nº 5.184/2022 do Tribunal de Contas do DF (TCDF).

Os candidatos que foram considerados inaptos e desistentes do teste dinâmico de barra fixa (sexo masculino), estático de barra fixa (sexo feminino), flexão abdominal, meio-sugado (sexos masculino e feminino), shuttle run (sexos masculino e feminino) e do teste de corrida de 12 minutos (sexos masculino feminino), já podem ter acesso à gravação em vídeo dos referidos testes. As gravações estarão disponível até 31 de março. Neste mesmo período os candidatos também poderão ter acesso ao espelho de avaliação da prova de capacidade física.

O edital de resultado final na prova de capacidade física, de resultado final no exame toxicológico e de convocação para a avaliação psicológica, somente para estes candidatos será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na página oficial do certame, na data provável de 10 de abril de 2023.

Do concurso

O concurso da PCDF para o cargo de agente, realizado em 2020, oferta 600 oportunidades para a carreira. Os aprovados receberão o salário inicial no valor de R$ 8.698,78.

