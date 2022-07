PMGO: banca libera gabarito de concurso para soldados

PMGO/Divulgação (foto: PMGO/Divulgação) Os candidatos a uma vaga no concurso para soldados da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) já podem consultar os gabaritos preliminares das provas objetivas. O resultado foi divulgado pelo Instituto AOCP, banca organizadora da seleção. Confira as respostas aqui

A prova objetiva é a primeira fase do concurso PMGO. Os exames foram aplicados no último domingo, 10 de julho, para os cargos de soldado combatente e soldado músico.





O documento traz as notas das provas conforme o cargo pretendido e pela versão ao qual o candidato realizou o teste. Os que não concordarem com os resultados podem entrar com pedido de recurso. As contestações serão aceitas até a próxima quinta-feira (14/7), pelo site do Instituto AOCP.





Os candidatos responderam a 50 questões, com o exame de múltipla escolha tendo as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez);

Realidade étnica, social, histórica, Classificatório geográfica, cultural, política e Econômica do Estado de Goiás (cinco);

Noções de Direito Penal (cinco);

Noções de Direito Constitucional (seis);

Noções de Direito Processual Penal (cinco);

Noções de Direito Administrativo (seis);

Noções de Direito Penal Militar (quatro);

Noções de Direito Processual Penal Militar (cinco); e

Legislação Extravagante (quatro).





Neste domingo foram aplicados apenas os exames para o cargo de soldado. No próximo domingo (17/7) será a vez das provas objetivas para a carreira de cadete da PMGO. Já no dia 24 de julho, os concorrentes a tenente farão as provas objetivas e discursivas.





O secretário de estado da administração de Goiás (SEAD), Bruno D'abadia, informou que mais de 50 mil pessoas se inscreveram no concurso público.





Dois editais

A Polícia Militar de Goiás à época lançou dois editais. Juntos os documentos somam 1670 vagas . Um deles oferta 150 vagas, sendo 100 cadetes (90 homens e dez mulheres) e 50 são para oficiais médicos, odontológicos e psicólogos. Já o segundo oferece 1.520 vagas, sendo 1.500 para soldados combatentes e 20 para soldados músicos. As oportunidades estão distribuídas por diversas sedes regionais. Ganhos mensais podem chegar a R$13.901,60 e variam conforme o cargo.

Confira aqui o edital para o cargo de soldado e aqui para os cargos de cadete e tenente.









Para se candidatar a um dos cargos foi necessário nível superior completo. Além disso, era exigido que os candidatos tivessem entre 18 e 30 anos de idade, com exceção do cargo de oficiais, em que idade pode chegar a 35 anos e para a função de cadete 32 anos. Dentre os requisitos também estão preciso possuir habilitação na categoria "B" e a altura mínima exigida,varia entre o gênero sendo:

1m65 para homens;

1m60 para mulheres.





A seleção é composta por:

Provas objetivas, discursivas (apenas cadetes e tenentes)

Teste de Aptidão Físico (TAF),

Exames médicos e psicológico e

Investigação social.





Os exames, em ambos os editais, serão constituídos por 50 questões, variando de acordo com o cargo escolhido. Eles serão aplicados em Goiânia, Itumbiara, Luziânia, Rio Verde e Uruaçu. Já para a carreira de tenentes e cadetes, os exames serão aplicados somente na capital goiana.