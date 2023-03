Concurso CGDF: relação provisória dos inscritos no concurso é divulgada

(foto: MARCELO FERREIRA/CB/D.A PRESS)

A relação final dos candidatos com a inscrição deferida será divulgada na data provável de 29 de março de 2023.

São 87 vagas imediatas e 147 cadastros de reserva para duas especialidades: auditor de controle interno – especialidade: finanças e controle, e auditor de controle interno – especialidade: planejamento e orçamento.





Compõem esta seleção: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.



A remuneração inicial é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Distrito Federal (Lei Complementar nº 840/2011) e à Lei nº 4.448/2009.



O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, na segunda-feira (20/1), a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida no certame da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) . O documento está disponível na página oficial do certame.O candidato cuja solicitação de inscrição foi indeferida poderá, até a próxima quarta-feira (23/3), no site do Cebraspe, interpor recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso . Neste mesmo período, o inscrito poderá desistir de concorrer às vagas reservadas aos negros ou aos hipossuficientes, por meio desse link