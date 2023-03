Concurso Receita Federal: FGV divulga gabaritos preliminares

Os exames, divididos em duas etapas, tiveram 140 questões de múltipla escolha. Houve também uma prova discursiva. As provas foram realizadas no último domingo (19/3)

Será considerado aprovado o candidato que acertar metade das questões nos exames de conhecimento básicos e específicos. Ademais, não zerar em nenhuma das disciplinas. Do total de aprovados nesta etapa, apenas uma parcela terá a prova discursiva corrigida, mediante a classificação na prova objetiva.



Depois deta fase, os candidatos aprovados passarão por uma avaliação de sua vida pregressa, para então os classificados serem submetidos a um curso de formação profissional. A última etapa será online e contará com uma semana de integração presencial entre os candidatos.



Após o termino do curso serão aplicadas, presencialmente, nas cidades de Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba. A alocação levará em consideração a preferência do inscrito e a ordem de classificação.