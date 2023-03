Universidade do Piauí abre concurso para cargo de técnico-administrativo em educação

(foto: UFPI/Reprodução)

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) lançou um novo edital de concurso público destinado ao provimento de vagas para cargos nas categorias funcionais de técnico-administrativos em educação. As oportunidades são destinadas para os campi de Teresina, Bom Jesus e Picos.Foram abertas 22 vagas de nível médio e superior para preenchimento imediato nas seguintes especialidades:Nível médio: Assistente em administração; técnico de laboratório - análises clínicas; técnico de laboratório - biologia; técnico de laboratório - química; técnico em enfermagem.Nível superior: Engenheiro de segurança do trabalho; médico veterinário (clínica médica e cirúrgica de cães e gatos); médico veterinário (diagnóstico por imagem); médico veterinário (clínica médica e cirúrgica de grandes animais).Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, previstas para serem aplicadas no dia 2 de julho, em Teresina. Para os cargos de nível superior, os participantes também passarão por prova prática e análise de títulos. O salário pode chegar a R$ 8.361,33.As inscrições serão abertas nesta terça-feira (21/3) e estarão disponíveis até o dia 8 de abril. Os interessados em participar do certame poderão se inscrever por meio do site da Copese, ao custo de R$ 120, para nível médio e R$ 200, para nível superior.