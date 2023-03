Concurso Iprev-DF: gabarito preliminar é divulgado, confira

(foto: Marcos-Santos/USP Imagens)

Os gabaritos definitivos e o resultado preliminar da prova objetiva serão divulgados na data provável de 4 de abril de 2023 e os padrões preliminares de resposta e o resultado preliminar da prova discursiva serão divulgados na data provável de 19 do mesmo mês.



São, ao todo, 65 vagas imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.760,00 para ingresso no Padrão I, da Terceira Classe para uma carga horária semanal de 40 horas.

Os candidatos do concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) já podem acessar os gabaritos preliminares da prova objetiva e os padrões preliminares de resposta da prova discursiva do certame. A informação foi dada pela banca organizadora da seleção, o Insituto Quadrix. Ambos estão disponívies para consulta na página oficial do concurso Quem desejar, poderá interpor recurso contra os gabaritos preliminares da prova de objetiva e os padrões preliminares de resposta da prova discursiva, entre 14 e 20 de março de 2023, no site do Instituto Quadrix por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori